Narada BBN ws. Ukrainy. Polska nie zwiększy liczby wojsk

Konflikt rosyjsko-ukraiński. "Nie ma mowy o zwiększeniu naszych wojsk"

- Była omawiana kwestia pomocy militarnej. W tej chwili nie mogę podzielić się szczegółami - wymieniał szef BBN, dodając, że "to, co jest teraz najistotniejsze, to koordynacja sojusznicza". - Na chwilę obecną nie ma mowy o zwiększeniu naszych wojsk na terenie Ukrainy. Ukraińcy też o to nie proszą. Staramy się wszelkie działania konsultować z naszymi sojusznikami - zaznaczył.