Beata Szydło: Za dużo jest nawalanki, z której niewiele wynika

To, co widzimy na miesięcznicach smoleńskich, to ewidentna prowokacja. Nie powinniśmy jej ulegać, ale też nie możemy pozwolić na to, żeby w taki sposób pamięć osób, które zginęły w Smoleńsku była szargana. To powinno być ponad wszelkimi podziałami, bo 10 kwietnia zginęli ludzie z różnych stron sceny politycznej. Dopuszczanie grupy prowokatorów, napuszczanie ich, przyzwalanie na ten spektakl to skandal i to nie powinno mieć miejsca. Za rządów PiS policja chroniła przed takimi scenami, teraz władza doszła do wniosku, że można pozwolić na wszystko.