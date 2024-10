BBC odwołuje wywiad z byłym premierem Johnsonem. Dziennikarka się pomyliła

Do Borisa Johnsona trafił elektroniczny plik, którego nie powinien był widzieć. Wysłała go szykująca się do rozmowy z byłym premierem Wielkiej Brytanii dziennikarka Laura Kuenssberg. Pomyłka sprawiła, że stacja BBC zdecydowała się odwołać wywiad zaplanowany na czwartkowy wieczór.