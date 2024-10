Złota polska jesień? Wiadomo, jaki będzie październik

Nawet 18 stopni w październiku

Jak widać na mapach prezentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do połowy października ciepłe kurtki nie powinny być jeszcze potrzebne. W całym kraju termometry mogą wskazywać do 15 - 17 st. C, a na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, termometry wskażą nawet do 18 kresek.