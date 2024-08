Wielka Brytania w chaosie. Skrajnie prawicowi bandyci to nie wszystko

- Nieprzepracowany temat migracji masowej i jej wpływu na tożsamość wysp. Tu należy wspomnieć o 1968 roku, gdy polityk konserwatywny Enoch Powell wygłosił przemowę Rivers of Blood. Uważał, że jeżeli będziemy kontynuować masową migrację z rozpadających się kolonii brytyjskich, to ulice mogą dosłownie spłynąć krwią. W swoim wystąpieniu cytował Wergiliusza i inne fragmenty klasycznej literatury. Te słowa całkowicie go scancellowały. Nie mógł wystąpić w żadnych wyborach, określony był łatką rasisty, skrytykowały go media, stał się personą non grata. To, co wydarzyło się z jego karierą, na lata wpłynęło na dyskusję o masowej migracji - tłumaczy nasz rozmówca.