Basen i kaplica w nowym hotelu dla posłów. Koniec budowy za dwie kadencje

W nowym hotelu poselskim ma być ok. 400 pokoi, basen, kaplica oraz 250 podziemnych miejsc parkingowych. Koszt ma wynieść ok. 300 mln zł. Posłowie wyrażają jednak niezadowolenie z powodu metrażu oraz terminu oddania do użytku, który przewidywany jest dopiero w roku 2028, czyli za dwie kadencje.