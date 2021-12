WP: Lobbyści namawiają posłów. Chodzi o akcyzę na papierosy i alkohol

O propozycji rozmów z przedstawicielami biznesu, którzy sprzeciwiają się podwyżce akcyzy, mówią nam również trzej inni posłowie klubu PiS. – Były takie próby, ale w żaden sposób nie zmienia to mojego zdania - mówi nam jeden z nich. Politycy unikają jednak deklaracji, czy do takich rozmów doszło, czy zostały one ucięte na etapie propozycji.