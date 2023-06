Baobab-K trafi do polskiej armii. Co to za system?

W środę 14 czerwca 2023 r. wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował o zawarciu umów na dostawę pojazdów minowania narzutowego Baobab-K wraz z kasetami minowymi i minami przeciwpancernymi dla polskiej armii. Sprzęt zostanie wyprodukowany przez polskie konsorcjum. Do czego będzie używany?

Baobab-K. Co to za pojazd? Wkrótce trafi do armii

Źródło: PAP , fot: PAP/Darek Delmanowicz