Widzą to na świecie. Ważne słowa o polskiej armii

Pochwały pod adresem Polski. "Tworzenie najsilniejszej armii w Europie"

Ale jak zaznacza "Daily Telegraph", 24 haubice "to tylko wierzchołek ogromnego programu wydatków obronnych Polski", bo w związku z toczącą się w Ukrainie wojną i obawami, że Polska sama może pewnego dnia znaleźć się na celowniku Kremla polski rząd jest zdeterminowany, by zbroić kraj - i to szybko. Zwraca uwagę, że w tym roku wydatki Polski na obronność sięgną 4 proc. PKB, co oznacza poziom dwukrotnie wyższy niż wymagane przez NATO minimum i najwięcej w przeliczeniu na osobę z całego Sojuszu.