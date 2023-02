Coraz większe kontrowersje po decyzji MON. Polska kupuje złom dla armii?

Problem jednak w tym, że HSW posiada pełnię praw majątkowych. Oznacza to, że Huta może sprzedawać gotowe Kraby i udzielać licencji na produkcję pojazdów za granicą. W przypadku K9 takiej możliwości mieć nie będzie, a wszelkie prawa do produktu będą należały do Koreańczyków. Polska fabryka z producenta i konstruktora zostanie zredukowana do poziomu montowni.