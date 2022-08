Wystarczył jeden podpis. "Teraz wbijają nam nóż w plecy"

- To, co osiągnęliśmy z naszym koreańskim partnerem, jest imponujące. W krótkim czasie osiągnęliśmy bardzo wiele. Pierwsze egzemplarze zamówionych czołgów i haubic trafią do Wojska Polskiego jeszcze w tym roku. W ten sposób wzmacniamy obronność Polski – podkreślał.