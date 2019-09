Badania psychologiczne dla Straży Marszałkowskiej. Jak sprawdza się funkcjonariuszy

Osoba, która groziła śmiercią posłance Katarzynie Lubnauer, okazała się funkcjonariuszem Straży Marszałkowskiej. Pokłosiem sprawy jest decyzja o przeprowadzeniu badań psychologicznych w formacji. - Powinny być regularne - mówi WP, bo ludzie się zmieniają - mówi WP ekspertka.

44-letni Włodzimierz D. został zwolniony ze służby. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb pozbawienia życia oraz znieważenia pokrzywdzonej treścią korespondencji mailowej. Grozi mu do dwóch lat więzienia. To jednak nie zamyka sprawy. Skutki sytuacji odczują też pozostali funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Elżbieta Witek poleciła skierować na badania funkcjonariuszy "w trybie pilnym" .

Straż Marszałkowska to umundurowana formacja podległa marszałkowi Sejmu. Sama procedura naboru funkcjonariuszy SM podobna jest do tej, jaką muszą przejść kandydaci w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Więziennej.

System wartości niebadany dostatecznie

Skelik, która pełniła służbę jako funkcjonariusz policji, ma za sobą procedurę naboru. Mówi nam o badaniu przed przystąpieniem do służby, które nosi nazwę "multiselect". To sprawdzanie odporności na stres i badanie systemu wartości, którego, jak zaznacza nasza rozmówczyni, jednak do końca one nie weryfikują. A powinny.