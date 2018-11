Babę zesłał Trump. Ambasador USA Georgette Mosbacher odsłoniła słabość dyplomacji rządu PiS

– Ambasady działają często niczym 'agencje lobbingowe' i nie ma w tym naprawdę nic dziwnego. Ale żeby to wiedzieć, nie można być stadem troglodytów, trzeba mieć pojęcie o świecie i przeczytać coś więcej niż dwie książki o husarii – tak rozmówcy WP zorientowani w działaniach PiS oceniają falę krytyki, jaka zalała amerykańską ambasador w Polsce Georgette Mosbacher.

Tyle że raczej nie po to, "żeby dobrze zrobić wam". Przekonują się o tym boleśnie politycy polskiego rządu.

Najpierw poszło o Izrael

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, świetnie zorientowany w sprawach międzynarodowych, mówi wtedy o przyszłej ambasador: – Mamy do czynienia z osobą, która nie ma żadnego doświadczenia dyplomatycznego.

I dalej sugestywnie podważa kompetencje Mosbacher: – W dyplomacji amerykańskiej jest tradycja, że są dwie grupy krajów. Takie, w których funkcję ambasadorów pełnią zawodowi dyplomaci, oraz takie, w których funkcję ambasadorów pełnią osoby cieszące się dobrymi relacjami z urzędującym prezydentem. Polska znalazła się w tej drugiej grupie. Przyjeżdża do nas pani, która od wielu lat zna Donalda Trumpa.

Obce państwo ingeruje

Politycy obozu władzy list wysłany przez panią ambasador do polskiego premiera w obronie TVN nazywają w nieoficjalnych rozmowach "skandaliczym". W publicznych wypowiedziach ludzie z rządu nieco niuansują ton, ale i tak idą "na ostro": – Odbiór listu w Kancelarii Premiera jest wyjątkowo negatywny. Pani ambasador wyszła z roli ambasadora państwa sojuszniczego. List dotyczy dziwnych treści. Ambasador występuje w roli obrońcy prywatnych interesów stacji. Odnosi się do sprawy, która nie jest jasna. Tam jest wiele niejasności. Na pewno trzeba tę sprawę wyjaśnić – mówi w Radiu Plus szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych prof. Waldemar Paruch.