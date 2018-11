List ambasador USA do rządu. Morawiecki i Duda zignorują Mosbacher. "To nie jest ten poziom"

Nie będzie żadnego oficjalnego komunikatu ani odpowiedzi na wzbudzający olbrzymie kontrowersje list ambasador USA Georgette Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego – słyszymy od ważnych przedstawicieli obozu władzy. Ani prezydent, ani premier nie przedstawią oficjalnego stanowiska w tej sprawie. – To nie jest ten poziom – przekonują nasi rozmówcy.

Kolejny rozmówca: – Gdyby Mosbacher była przedstawicielką jakiejś "amerykańskiej izby przedsiębiorców", to niech sobie takie listy wysyła. Przed objęciem funkcji ambasadora przeczytała dużo książek o Polsce, autentycznie. Tyle że nie wszystkie dokładnie. Bo inaczej wiedziałaby, że do polskiego rządu, obojętnie spod jakiego szyldu, takich pouczających listów się po prostu nie wysyła.

"Nie damy sobie wchodzić na głowę"

Wielu zastanawia się, czy na list Mosbacher oficjalnie i mocno odpowiedzą kancelarie prezydenta i premiera. Jak słyszymy, głowa państwa i szef rządu nie odniosą się do listu bezpośrednio – chyba że zostaną o to zapytani w wywiadach dla prasy. Żadnych komunikatów, odpowiedzi, "oficjałek" wydanych publicznie jednak nie będzie. – Choć czekają nas twarde rozmowy dyplomatyczne za kulisami – twierdzą nasi rozmówcy z obozu władzy. Podkreślają przy tym, że "wchodzić sobie na głowę przez ambasador nie dadzą".

Jeden z naszych rozmówców wskazuje, że – wbrew temu, co powszechnie się sądzi – "Mosbacher to żadna przyjaciółka Donalda Trumpa". – Ona jest bardzo dobrą znajomą Davida Zaslava, demokraty, a nie republikanina, prezesa Discovery Communications. A Discovery Communications kupiło właściciela TVN. List Mosbacher w obronie TVN to tylko realizacja celów biznesowych, to było absolutnie do przewidzenia – przekonuje rozmówca Wirtualnej Polski zajmujący się dyplomacją.