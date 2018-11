Reprymenda dla Mosbacher. PiS nie zamierza ustępować ambasador USA. Opozycja mówi o "aferze"

Jarosław Gowin odwołuje spotkanie z ambasador USA Georgette Mosbacher, a politycy PiS przekonują o konieczności udzielenia jej "reprymendy". Z kolei rozmówcy Wirtualnej Polski z opozycji grzmią o "aferze dyplomatycznej". Polską politykę znów ogarnęła wrzawa. A rząd ma kolejny problem. Choć niekoniecznie ze swojej winy.

Jarosław Gowin – wzorem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (wniosek do TK ws. TSUE, nowelizacja ustawy o IPN ) – postanowił odcisnąć swoje piętno na polskiej dyplomacji . Jak poinformował na DoRzeczy.pl publicysta Marcin Makowski , wicepremier odwołał zaplanowane wcześniej spotkanie z amerykańską ambasador w Polsce Georgette Mosbacher, która ostrzega rząd przed "atakiem na media", a w domyśle – na należący do amerykańskiego koncernu TVN.

Ambasador USA w Polsce – o czym jako pierwszy poinformował dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski – wysłała list do premiera Mateusza Morawieckiego, który nawet zanim poznaliśmy oficjalnie jego treść, zdążył wywołać burzę. Odnosząc się do niego, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk przekonywał: – Rząd polski, premier Mateusz Morawiecki, kieruje się wyłącznie interesem państwa polskiego. Te decyzje, te działania wynikają wyłącznie z polskiej racji stanu. Żadne listy, wbrew temu, co sugerują niektóre media, nie mają na to wpływu.