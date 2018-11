Witold Waszczykowski krytykuje ambasador USA. Uważa, że uprawia "megafonową dyplomację"

- Od ambasadora, dyplomatów spodziewamy się delikatniejszej reakcji - powiedział Witold Waszczykowski. Były szef MSZ uważa, że ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zachowuje się w ostatnim czasie niedyskretnie.

- Jeśli pani ambasador będzie prowadziła w ten sposób jawną, megafonową dyplomację, to nie będzie to służyło polsko-amerykańskim interesom - powiedział w rozmowie z Radiem Zet Witold Waszczykowski.

Były minister spraw zagranicznych ocenił w ten sposób ambasador USA w Polsce. W niedzielę "Do Rzeczy" podało, że Georgette Mosbacher przesłała do premiera Mateusza Morawieckiego list. Miała w nim podkreślić, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować jawnej krytyki TVN-u. Większościowym właścicielem stacji jest amerykańska spółka.

- To się nakłada, ten list, czy on był, czy był w jakiejś innej formie... Nakłada się to również z wystąpieniami pani Mosbacher, wystąpieniami w Sejmie, do posłów, gdzie próbowała przypominać, dyscyplinować wystąpienia na temat wiz - uznał Waszczykowski.