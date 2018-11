Ambasador USA pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego. Odpowiada jej posłanka Krystyna Pawłowicz

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher miała wysłać do premiera Mateusza Morawieckiego list odnoszący się do materiału TVN o środowiskach neonazistowskich w Polsce i śledztwa, które toczy się w tej sprawie. "Żądam od Pani szacunku dla Narodu i Państwa Polskiego i jego demokratycznie wybranych władz" - odpisała jej posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Tygodnik "Do Rzeczy" poinformował w poniedziałek o liście, który miała wysłać do premiera Mateusza Morawieckiego ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Trudno uznać ten list za pismo mające charakter dyplomatyczny. Ton pisma jest niezwykle arogancki" - powiedziała "Do Rzeczy" jedna z osób z bliskiego otoczenia premiera.