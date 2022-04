Awantura w Sejmie. Gosiewska do Nitrasa: Zejdź pan z tej mównicy!

- Wy wszystko, łącznie z inflacją, chowacie za Putina, a to jest wasza wina! Potraficie wspominać Lecha Kaczyńskiego, dzięki któremu zbudowano gazoport, a nie zadaliście sobie pytania, ile ten gaz w gazoporcie kosztuje. Jakie to by było komiczne, gdybym wyszedł i powiedział Polakom, płacącym 1 tys. zł za gaz, mówił: "A Tusk to, a Kaczyński to". Jakie to ma znaczenie?! Fakty są takie, kiedy gazoport został oddany w 2015 r. to miał 5 mld metrów sześciennych rocznie i miał mieć 7,5. Panie Sasin, gdzie jest te 2,5 mld, które pan miał zbudować? Dzięki temu gaz byłby tańszy! - twierdził poseł KO.