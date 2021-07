"Musimy być gotowi na wybory". Nadzieje po wiecu Donalda Tuska

- Czuje tłum. Przedstawił druzgocącą analizę sytuacji w Polsce. To był apel do ludzi, by współpracowali. Nie było dalekosiężnych wskazań politycznych, na nie przyjdzie czas. Mówimy o sytuacji opozycji, czy zmontuje ona blok wyborczy. Na razie nie ma mowy o współpracy z SLD, bo lewica się dzieli i jej część współpracuje z PiS-em. Blok wyborczy z PSL-em i Polską 2050 jest możliwy, pod warunkiem, że liderzy zachowają rozsądek. Pytanie co z Gowinem - mówił Piotr Adamowicz.