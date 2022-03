Było dobrze, dopóki nie skończył. Potem było tylko gorzej [OPINIA]

Słuchaczy w Polsce zapewne ucieszyły nawiązania do naszej historii – do słynnych słów "Nie lękajcie się!" Jana Pawła II wypowiedzianych tuż po wyborze, do dokonań Lecha Wałęsy i roli Polski w obalaniu komunizmu. Takie elementy są miłe dla gospodarzy, ale nie przywiązywałbym do nich specjalnej wagi. Każdy kto śledzi chociażby odezwy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dostrzeże ten sam zabieg – w Wielkiej Brytanii nawiązuje do słów Churchilla, w Stanach Zjednoczonych do ataku na Pearl Harbor i zamachów z 11 września, a w Niemczech do obalenia muru berlińskiego. Tego rodzaju wtręty mają jednak konkretny cel – łechtają poczucie narodowej dumy odbiorców i służą jako "wytrych" do przemycenia zasadniczych tez. A te w przypadku wystąpienia Bidena były bardzo istotne.