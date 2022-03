JunArmia, młode wojsko Putina. Nastolatki pójdą na front, by zastąpić poległych braci

Pod koniec maja 2016 roku w Obwodzie Jarosławskim wojsko prowadziło rekrutację do JunArmii, czyli Młodej Armii, która miała edukować patriotycznie, krzewić przyjaźń i przygotowywać młodzież do wstąpienia do Sił Zbrojnych. Tylko w tym środkoworosyjskim obwodzie do organizacji wstąpiły 104 osoby w wieku od 11 do 17 lat. Dziś organizacja zrzesza ponad milion młodych dziewcząt i chłopców.