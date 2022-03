"Ludzie tu dziczeją". Rosyjski żołnierz mówi o gwałtach

"Ludzie tu już dziczeją, sami nie wiedzą, co robić: a to sobie j…ą z granatnika, a to j…ą całą serię z karabinu. W sąsiedniej wiosce chłopcy zgwałcili dorosłą kobietę i 16-letnią dziewczynę" – opowiada żołnierz w przechwyconej w rozmowie, która została opublikowana na Telegramie.