Awantura o wiatraki. "Robi pan sobie jaja"

- To prawda, nie mają instrumentarium i w związku z tym piszą ustawę o mrożeniu cen energii. Przepisują ją od nas, ale tak, by obowiązywała do wyborów do Parlamentu Europejskiego i wykreślają z niej przedsiębiorców. Ktoś wpada na ideę, jak włączyć do tej ustawy kwestię wiatraków. Co wymyślają? Przez lata atakują Centralny Port Komunikacyjny za wywłaszczenia, choć nikt nie został wywłaszczony. Uznają, że dla wiatraków można zrobić wywłaszczenie. Zmniejszają odległość z 700 do 300 metrów. Dopuszczają możliwość, by taka odległość była przy rezerwatach przyrody. To mokry sen lobbystów. Posłowie nie wiedzieli, pod czym się podpisywali. W tej ustawie wprowadzono całkowite przerzucenie kosztów na Orlen - dodał polityk PiS Łukasz Schreiber.