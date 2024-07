Awantura na wizji. Poszło o igrzyska

Następnie głos zabrał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Zwrócił uwagę, że nie tylko Polacy "znajdują dziurę w całym", tylko cały świat, w tym żydzi i muzułmanie. Polityk Konfederacji wspomniał również o sprawie Przemysława Babiarza, która ma być kluczem do zrozumienia całej sytuacji. - Głównymi siłami, które rządzą w Europie, są siły komunistyczne, które chcą znieść wolność, własność, rodzinę, prawdę obiektywną. To, co pisał Altiero Spinelli w manifeście komunistycznym. Nazwisko Altiero Spinelliego jest złotymi głoskami wypisane w Parlamencie Europejskim i Spienelli pisze to w manifeście, do którego odwołuję się Białą Księga Unii Europejskiej - mówił Berkowicz.