Awantura na komisji edukacji. "Podam pana do sądu, rozumie pan?"

Opozycja wypomina Czarnkowi aferę "willa plus"

Wniosek jednak przepadł. Do głosu doszła posłanka Platformy Obywatelskiej i była minister edukacji Krystyna Szumilas. Podkreślała, że wniosek o odwołanie Czarnka został złożony kilka tygodni temu, więc minister miał dużo czasu, by się z nim zapoznać, a komisja - by go procedować.