Złożył pozew przeciwko TVP. Chodzi o paski po śmierci syna Magdaleny Filiks

Chodzi o nagonkę medialną, jaką - po śmierci syna Magdaleny Filiks, urządziła TVP na Borysa, oskarżając go o to, że to on ujawnił dane ofiary pedofila Krzysztofa F. Polityk wyjaśniał wcześniej w rozmowie z Wirtualną Polską, że tylko powtórzył to, o czym informowało Radio Szczecin kilkadziesiąt godzin wcześniej.