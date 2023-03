Mniej lekcji w szkołach? Czarnek zapowiada rewolucję

Czarnek: musi być autorytet nauczyciela

Szef resortu oświaty podkreślił także w rozmowie z Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg, jak ważny jest autorytet nauczyciela. - Rodzice mają prawo i obowiązek zapisany w konstytucji, żeby wychowywać dzieci zgodnie z ich światopoglądem, i im chcemy zapewnić jak największy wgląd w treści w szkołach. To jest troską MEiN. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że to uczeń ocenia nauczyciela, a nie nauczyciel ucznia, to postawilibyśmy sprawę na głowie. Musi być autorytet nauczyciela i w tym sensie on jest najważniejszy w szkole.