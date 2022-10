Australia wycofuje się po dwóch latach. Izrael wściekły

Jak podał we wtorek The Guardian, rząd Partii Pracy w Australii zmienił decyzję dotyczącą uznania Jerozolimy Zachodniej za stolicę Izraela. Według obecnej władzy, status miasta powinien zostać ustalony w drodze negocjacji pokojowych między Izraelem a narodem palestyńskim. Do sprawy odniósł się już izraelski rząd. Premier Ja’ir Lapid przyznał, że jest "głęboko rozczarowany" zmianą i wezwał ambasadora do złożenia wyjaśnień.