Diaboliczny plan Chińczyków. Pekin rekrutuje brytyjskich wojskowych

Jak donosi Sky News i BBC, Chiny zrekrutowały już 30 byłych brytyjskich pilotów, by szkolić swoje siły zbrojne do walki z Zachodem. Wojskowi otrzymują w zamian za pracę dla Pekinu sowite wynagrodzenie. Ministerstwo obrony narodowej Wielkiej Brytanii wydało alert "o zagrożeniu", by ostrzec byłych pilotów przed próbami przekupstwa.