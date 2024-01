Atak USA na Jemen. "Jesteśmy na czubku drabiny eskalacyjnej"

"Sygnał ostrzegawczy dla Jemenu"

Ekspert dodaje, że to, co uderzenia USA to sygnał ostrzegawczy dla Jemenu. - Żeby się opamiętali. Nie wiem jednak, czy Jemen odbierze to jako sygnał do opamiętania, czy do eskalacji. Chcą na pewno pokazać, że nikt im nie podskoczy, łącznie z Amerykanami - mówi.