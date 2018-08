Kilkadziesiąt ofiar w ataku na autobus szkolny w Jemenie. ONZ chce śledztwa

W czwartek w wyniku zamachu na autobus szkolny w Jemenie zginęło 29 dzieci. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził kondolencje dla rodzin ofiar i zaapelował o przeprowadzenie szybkiego i niezależnego śledztwa w tej sprawie.

Stany Zjednoczone chcą śledztwa w sprawie ataku

Atak w Jemenie pod przywództwem Arabii Saudyjskiej

Chłopiec z plecakiem UNICEF

Wojna między sunnickimi państwami i Huti

Do ataku w Jemenie przyznała się koalicja sunnicka. Celem miały być wyrzutnie rakietowe na granicy z Arabią Saudyjską. To one dzień wcześniej został użyte do ostrzelanie saudyjskiego miasta Dżizan.