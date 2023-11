Huti porwali statek. Natychmiastowa reakcja Izraela

Izraelska armia potwierdza, że statek Galaxy Leader został porwany przez jemeński ruch o charakterze polityczno-militarnym Huti. Do zdarzenia doszło w pobliżu Jemenu na południowym Morzu Czerwonym. "Jest to bardzo poważne wydarzenie na poziomie światowym. To statek, który opuścił Turcję w drodze do Indii z międzynarodową załogą cywilną, bez Izraelczyków" - podały siły zbrojne Tel Awiwu.