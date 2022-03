Atak rakietowy na Lwów. Będzie ich więcej. "Odległość dla rakiet nie jest problemem"

Nasz rozmówca poinformował, że w wyniku eksplozji zburzony został szereg gmachów. Jak przyznał, w momencie wybuchu zakład nie pracował, więc nie znajdowali się w nim ludzie. - To nie jest lotnisko. To jest przedsiębiorstwo, w którym odbywa się naprawa samolotów. Ono jest położone blisko lotniska, dlatego wszyscy myśleli, że to lotnisko. Lotnisko nie zostało uszkodzone - podkreślił. Politolog z Lwowa stwierdził, że większość mieszkańców Lwowa jest "psychologicznie przygotowana" do kolejnych ataków.