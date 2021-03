Atak koronawirusa nie słabnie. O kościołach dr Grzesiowski mówił wprost

Kościoły pozostaną otwarte w okresie świątecznym, co wywołuje komentarze, mówiące o niekonsekwencji we wprowadzaniu zakresu obostrzeń. - Powinniśmy zmienić podejście i zadbać o bezpieczeństwo, a nie oglądać się na innych. Jeśli ktoś ryzykuje swoim zdrowiem, nie mamy na to wpływu - powiedział w programie "Newsroom WP" dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, pytany o nabożeństwa w kościołach w okresie szczytu zakażeń. Gość Agnieszki Kopacz zaapelował, aby unikać wszystkich miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. - Osoby traktujące Kościół jako wspólnotę, powinny mieć baczenie na innych jej członków. Jeśli jest nas za dużo w kościele, to wszyscy jesteśmy zagrożeni - przestrzegał dr Grzesiowski.

