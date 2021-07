Atak antyszczepionkowców. Prof. Wiącek: Nadużywanie wolności

- Przede wszystkim jestem zwolennikiem wolności wypowiedzi i zgromadzeń. Każdy, kto chce zademonstrować swój pogląd, ma do tego prawo. Należy to jednak czynić w sposób pokojowy. Tu mamy do czynienia z nadużyciem tych wolności. (...) Takie działania nie mogą prowadzić do przemocy - komentował Rzecznik Praw Obywatelskich.