Astronomiczna pensja Małgorzaty Sadurskiej. Tak się zarabia w "Klubie Milionerów Dobrej Zmiany"

Była bliska współpracowniczka prezydenta Andrzeja Dudy to kolejna osoba związana z obozem rządzącym, która znalazła się w "Klubie Milionerów Dobrej Zmiany", opisanym w ubiegłym roku przez Wirtualną Polskę. Jak ujawniliśmy, w latach 2017-2021 PZU wypłaciło Sadurskiej świadczenia o łącznej wartości 6,954 mln zł. Z pensją za 2022 rok to już ponad 9 mln zł. Do zadań Sadurskiej należy nadzór nad pionem współpracy z bankami oraz pionem klienta korporacyjnego.