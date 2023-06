Silne ulewy i burze. Możliwe nawet podtopienia, nowa prognoza

Ostrzeżenia będą obowiązywały w środę od godz. 12 do godz. 22. Według IMGW, na wskazanym obszarze prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc.