Pogoda w Polsce. Synoptycy nie mają wątpliwości

W czwartek spodziewane są przelotne opady deszczu i miejscami burze. Będzie jednak cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 24 stopni, na Suwalszczyźnie do 25 stopni. Tylko nad morzem i w rejonach podgórskich wyniesie od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie burz porywisty.