Apel o broń. "Do ofensywy rosyjskiej zostały tygodnie"

Współpracownik prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak apelował w rozmowie z Wirtualną Polską o broń dla Ukrainy. Mówił, że to gwarancja pokoju w Europie. - Trzeba mieć świadomość, że bez zwiększonego wysiłku Amerykanów, to Europa nie jest w stanie zwiększyć z dnia na dzień swojej pomocy, by pomogło to Ukrainie zatrzymać lub pokonać Rosję. Dzisiaj zostały już raczej tygodnie do ofensywy rosyjskiej niż jakieś odległe miesiące - komentował w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.