Andrzej Duda nagrany przez rosyjskich komików. Kulisy sprawy

Trwa dyskusja, jak to jednak możliwe, że prezydenccy urzędnicy dopuścili do takiej sytuacji. Częściowo odpowiedział na to pytanie już w środę Mariusz Kamiński. Powiedział, że wiadomo, kto zawiódł w tej sytuacji. Przyznał, że to osoba w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ, do której kancelaria prezydenta zwróciła się w celu sprawdzenia wiarygodności telefonu.