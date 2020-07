Andrzej Duda wkręcony. Burza wokół nagrania. Jacek Czaputowicz odpowiada. "Wina pracownika"

Andrzej Duda padł ofiarą dwóch komików z Rosji Aleksieja Stoljarowa i Władimira Kuzniecowa. Zadzwonili do polskiego prezydenta, podając się za Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa.

- Sprawa jest badana przez odpowiednie służby. Zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje - tłumaczył w "Sygnałach Dnia" szef MSZ Jacek Czaputowicz . Wspomniał o słowach Mariusza Kamińskiego , że wiadomo, kto zawiódł w tej sytuacji. Przyznał, że to osoba w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ, do której kancelaria prezydenta zwróciła się w celu sprawdzenia wiarygodności telefonu.

- Oceniamy to jako działania dezinformacyjne Rosji mające na celu być może nawet pewne poróżnienie Polski i Ukrainy. Wskazują na to zadawane pytania - powiedział. Podkreślił jednak, że odpowiedzi prezydenta były właściwe i nie naraziły Polski na jakiekolwiek nieporozumienia z żadnym państwem.

Andrzej Duda nagrany przez rosyjskich komików

Z informacji WP wynika, że rosyjscy żartownisie dodzwonili się we wtorek po południu do gabinetu prezydenta Polski . O sprawie zostały powiadomione służby.

Rosjanie mówili też, że rozmawiali z Donaldem Tuskiem i jest on zaniepokojony tym, że Duda może w tej kadencji chcieć dyskryminować osoby należące do społeczności LGBT. Wspomnieli, że od byłego premiera dostali polską wódkę. - On mnie nie lubi, przykro mi - żartował "Andrzej Duda", mówiąc o Donaldzie Tusku.