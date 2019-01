Amerykański klimatolog punktuje prezydenta Dudę. "Trzy mity w jednej wypowiedzi"

Michael E.Mann, słynny amerykański klimatolog obnaża niewiedzę prezydenta Andrzeja Dudy o zmianach klimatu. - W jednej wypowiedzi użył aż trzech popularnych mitów, związanych zaprzeczaniem globalnemu ociepleniu - mówi Wirtualnej Polsce.

Andrzej Duda powiedział... Sprawdzamy zdanie po zdaniu

Michael E.Mann dostrzega w tych słowach trzy najbardziej popularne mity. - Po pierwsze nie ma różnych głosów naukowców. Po drugie jest zgoda i to przytłaczająca, że to działalność człowieka jest odpowiedzialna za całe ocieplenie minionego stulecia - punktuje pierwsze dwa mity prof. Mann.

Komuś brakuje wiedzy? Czytajcie

Podkreśla, że w swojej działalności edukacyjnej uprościł cały klimatologiczny żargon. - To nie jest czarna magia. Cieplejszy ocean odparowuje więcej wilgoci do atmosfery, mamy coraz silniejsze huragany i powodzie. Cieplejsze gleby wyparowują więcej wilgoci do atmosfery, w efekcie mamy susze i wielkie pożary. Globalne ocieplenie przesuwa wykresy temperatur w kierunku ekstremów i mieliśmy intensywne fale upałów nawet w 2018 roku, również u was w Europie - opowiada.