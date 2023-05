Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Jest komunikat

- Wywołała wojnę na terenie Ukrainy, prowadzi działania o charakterze zbrodniczym na terenie Ukrainy - i to wobec osób dorosłych, jak i wobec dzieci. Wiemy, że tego typu działania, jak te podjęte dzisiaj, mają charakter raczej dyplomatyczny, ale nie wierzymy w to, że spowodują jakąś refleksję ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że naszym obowiązkiem jest zawsze pokazywanie tego typu działań i zachowa - mówił.