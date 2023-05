Co zrobi ambasador? "Funkcjonariusze powinni zabezpieczyć miejsce"

Jak podkreśla, polskie służby muszą dyplomatom zapewnić bezpieczeństwo: - Bez względu na to, że są to Rosjanie. To obowiązek służb. Nie można dopuścić do prowokowania i do tego, by przeciwnicy Andriejewa szarpali go za garnitur czy oblali ponownie farbą. Nie można dopuszczać do takich sytuacji, bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy też nie.