Ambasador oblany farbą. "Najłagodniejsza forma sprzeciwu"

- On to zrobił specjalnie - ocenia były komandos i dodaje, że w ostateczności strona rosyjska powinna wystąpić o dodatkową ochronę, czego nie zrobiła. -To było jawne sprowokowanie Ukraińców i Polaków (...). Jeśli ambasada nie wnioskowała o dodatkową ochronę, to trudno było zabezpieczyć i trzymać tam duże siły policyjne - mówi.