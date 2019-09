Aleksander Kwaśniewski: reparacji nie będzie. "To gra PiS"

Przez cztery lata rządów PiS nie ruszyły żadne rozmowy międzyrządowe ws. reparacji, nawet dyskrecjonalne - uważa Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent stwierdza też, że brak zaproszenia dla Władimira Putina na obchody w Warszawie to dobry ruch.

Aleksander Kwaśniewski: wpadka z Izraelem

- Gdyby Rosja była gotowa do głębokiej refleksji historycznej na temat swojej roli w 1939 roku, związanej z paktem Ribbentrop-Mołotow, agresją 17 września, jak są w stanie zrobić to Niemcy, to warto byłoby liderów rosyjskich zapraszać. Rosja uprawia relatywizm historyczny, co nie sprzyja współpracy - stwierdza w wywiadzie dla "Rz".