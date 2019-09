Joachim Brudziński: Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kwiatkiem do kożucha

Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką KO na premiera. Wybór przeciwników na wybory parlamentarne 2019 skomentował szef kampanii PiS Joachim Brudziński. Były minister i europoseł chwalił kandydatkę opozycji, ale uważa, że jej rola będzie niewielka.

Joachim Brudziński porównał decyzję sztabu Koalicji Obywatelskiej do czasów powojennych. - To taka szkatułka. Jak mówiono o zorganizowanym przez komunistów w 1947 roku głosowaniu, wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka - mówił szef kampanii PiS na antenie Polsat News.

Wybory parlamentarne 2019. Joachim Brudziński komentuje ruch rywali

Polityk PiS podkreślał, że desygnowanie jej na premiera nie oznacza, że Grzegorz Schetyna rezygnuje z władzy. Co więc oznacza? Tego Brudziński nie chciał powiedzieć. - Pani chce, żebym komentował to, co siedzi w głowie Grzegorza Schetyny. Obchodzi mnie to jak zeszłoroczny śnieg - zapewniał prowadzącą program.