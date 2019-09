Jarosław Kaczyński korespondował z "Emi". Prezes twierdzi, ze jej nie zna

Jarosław Kaczyński miał "oferować wsparcie" Emilii Szmydt, która była zamieszana w aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. Biuro prezesa PiS podkreśla, że polityk nie zna żony sędziego Szmydta.

Ostatniego maila do prezesa Kaczyńskiego Szmydt wysłała 16 lipca 2019 roku. - To był bardzo krótki list. (...) Miałam na myśli przede wszystkim to, że obiecano mi pomoc prawną i że to, co będę robić na Twitterze, jest pod ochroną, ale w którymś momencie się ode mnie odwrócono - tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Emilia Szmydt.