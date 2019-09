Wideo z Jarosławem Kaczyńskim hitem w sieci. Miał nie lada problem

Jarosław Kaczyński wziął udział w niedzielnych uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ma duże trudności z rozplątaniem zestawu do tłumaczenia przemówień zagranicznych polityków. Z pomocą ruszyła mu siedząca obok prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Ale nie tylko.

Dla gości przygotowano zestawy słuchawkowe służące do słuchania tłumaczeń przemówień. Siedząca obok Kaczyńskiego prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zauważyła, że ma on problemy z obsłużeniem słuchawek i zaczęła pomagać prezesowi PiS. Gotowość do pomocy wykazali również wicepremier i minister nauki Piotr Gliński oraz szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.