Wszyscy patrzą na Holandię. Alarmujący sygnał dla Polski i Ukrainy

- Najbardziej martwią mnie toczone publicznie i w mediach spory pomiędzy prezydentem Zełenskim a głównodowodzącym gen. Załużnym. Oni muszą spuścić z tonu, bo ten spór na górze wywołuje złe nastroje w armii. Najgorsze co może się stać, to to, że żołnierze w okopach przez polityków stracą wiarę w zwycięstwo - komentuje gen. Skrzypczak